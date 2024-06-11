Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Дело Бишимбаева и Байжанова поступило в апелляционный суд

CentralAsia (KZ) - Дело экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова поступило в апелляционный суд Астаны. Соответствующий статус появился в судебном кабинете сегодня, 11 июня.

Дата первого заседания пока не известна. Дело закрыто для публикации.

Адвокат Бишимбаева, Ерлан Газымжанов, сообщил, что 28 мая он подал апелляционную жалобу на приговор своему подзащитному. По его словам, в жалобе указаны около 20 процессуальных нарушений, которые, по мнению защиты, были допущены судьей во время судебного разбирательства.

27 мая защитники осужденного Бахытжана Байжанова подали апелляционную жалобу на приговор в суд.

13 мая суд Астаны приговорил экс-министра Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью, а также истязаниях гражданской супруги Салтанат Нукеновой. В действиях Бишимбаева признали опасный рецидив преступления. В случае вступления приговора в силу подать на УДО экс-министр сможет лишь к 2040 году, отбыв 16 лет наказания.

Бахытжана Байжанова признали виновным в заранее необещанном укрывательстве особо тяжкого преступления и назначили ему четыре года лишения свободы.

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