Солист монгольской оперы Монголхуу получил специальный приз на международном конкурсе в Азербайджане

CentralAsia (MNG) - Солист Монгольского государственного академического театра оперы и балета МОНГОЛХУУ Бямбажав получил «Премию Надежды» (специальный приз) на IX Международном конкурсе вокалистов им. Бюль-Бюля.

В конкурсе приняли участие более 150 профессиональных оперных певцов из 18 стран. Монголию представляли солисты БУУВЭЙБААТАР Лхагвадорж и МОНГОЛХУУ Бямбажав, а также концертмейстер УРТНАСАН Унэнхуу из Монгольского государственного академического театра оперы и балета.

Международный конкурс вокалистов им. Бюль-Бюля, учрежденный в 1997 году указом президента Гейдара Алиева, чтит наследие известного азербайджанского тенора, народного артиста СССР, профессора Бюльбюля. С момента своего создания конкурс стал престижным событием в международном оперном сообществе.

Отметим, что в конкурсе учатвовали исполнители в возрасте от 18 до 36 лет - всего более 150 вокалистов. За призы конкурса имени Бюль-бюля боролись вокалисты из Азербайджана, Турции, России, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Южной Кореи, Македонии и других стран. Главный приз конкурса – 10 тысяч долларов, приз за первое место – 7 тысяч долларов, а призы за второе и третье места – 5 и 3 тысячи долларов соответственно.

источник: middleasiannews.com

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