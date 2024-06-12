Состоялась деловая встреча Монголии и Лаоса

CentralAsia (MNG) - 11 июня Национальной торгово-промышленной палате Монголии в Улан-Баторе состоялась встреча за круглым столом между представителями деловых кругов Монголии и Лаосской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщило ИА Монцамэ.

Делегация деловых кругов Лаоса во главе с Министром промышленности и торговли страны Малайтон Коммаситом приняла участие в двусторонней встрече, организованной Министерством иностранных дел и Национальной торгово-промышленной палатой Монголии. Представители лаосских деловых кругов входили в состав делегации, сопровождающей президента Лаосской Народно-Демократической Республики, который находится в Монголии с двухдневным государственным визитом.

В мероприятии приняли участие более 30 представителей девяти компаний из Лаоса, работающих в сферах энергетики, нефтедобычи, транспорта, логистики, цифровизации, торговли и производства продуктов питания, а также руководство Торгово-промышленной палаты Лаоса.

Министр промышленности и торговли Лаоса Малайтон Коммасит подчеркнул, что лаосская сторона открыта для активизации двустороннего сотрудничества, и призвал бизнесменов двух стран к сотрудничеству.

В ходе встречи Малайтон Коммасит представил экономическое и социальное положение Лаоса в регионе Юго-Восточной Азии и проинформировал об интенсивном развитии в стране возобновляемых источников энергии, таких как водная, солнечная и ветровая энергия. В частности, сообщалось, что в Монголию прибыли представители группы Energy de Laos — одной из крупнейших компаний страны, работающих в сфере возобновляемых источников энергии.

«Несмотря на то, что Монголию и Лаос связывают давние исторические отношения и традиционное сотрудничество, с момента перехода к свободной экономике в 1990-х годах экономический и торговый оборот между двумя странами находился на низком уровне», — отметили представители деловых кругов двух стран и подчеркнули необходимость восстановить и увеличить двусторонний товарооборот.

С монгольской стороны во встрече за круглым столом приняли участие госсекретарь МИД Анхбаяр Нямдорж, президент Национальной торгово-промышленной палаты Энхтувшин Дашцэрэн, а также представители более десяти монгольских компаний и предприятий и ученые из Института международных исследований Академии наук Монголии.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области автомобильного транспорта, логистики, животноводства, туризма, медицины и энергетики, включая переход на возобновляемые источники энергии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения