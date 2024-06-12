Президенты Монголии и Лаоса провели официальные переговоры

CentralAsia (MNG) - Президент Лаоса выразил благодарность за постоянную поддержку делу защиты независимости и суверенитета

По приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит 11-12 июня 2024 года находится с государственным визитом в Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Монголии.

11 июня 2024 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит провели официальные переговоры в Государственном дворце Монголии.

Президент Монголии Хурэлсух подчеркнул, что Монголию и Лаос связывают древние исторические связи, и они поддерживают тесные дружеские отношения. Президент Хурэлсух выразил уверенность, что государственный визит спустя 17 лет на уровне Главы государства Лаосской Народно-Демократической Республики в Монголию придаст решающий импульс развитию традиционно дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит выразил сердечную благодарность правительству и народу Монголии за любезное приглашение и теплый прием. Президент Тонглун Сисулит подчеркнул традицию взаимной поддержки между монгольским и лаосским народом в трудные времена. Президент Лаоса также выразил благодарность народу Монголии за поддержку народа Лаоса и неизменную поддержку дела защиты независимости и суверенитета во все времена перемен и реформ во всем мире, регионах и государствах.

Обе стороны согласились, что государственный визит президента Лаоса в Монголию станет катализатором в определении перспективы и направления двустороннего сотрудничества на следующие шестьдесят лет, основанного на принципе взаимоподдержки и выгодного сотрудничества между Монголией и Лаосом.

Главы двух государств высоко оценили реализацию решений и инициатив, согласованных в ходе государственного визита президента Хурэлсуха Ухнаа в Лаос в 2023 году. Обе стороны выразили уверенность, что государственный визит президента Лаоса будет опираться на успехи и достижения, достигнутые в отношениях и сотрудничестве. между двумя странами в прошлом году, открыв новую главу в монголо-лаосских отношениях.

Обе стороны подтвердили свою приверженность обогащению отношений между двумя странами торгово-экономическим содержанием и активизации двустороннего сотрудничества в политике, обороне, транспорте, сельском хозяйстве, образовании, культуре и здравоохранении путем превращения недостатков развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в преимущества.

В прошлом году главы государств подписали Межправительственное соглашение по ветеринарии и карантину животных и скота. Обе стороны согласились, что «Международный ветеринарный сертификат на экспорт замороженной баранины, козлятины и конины из Монголии в Лаос», заключенный в результате Межправительственного соглашения, внесет значительный вклад в расширение торгово-экономического сотрудничества в пищевой и сельскохозяйственной сфере между двумя странами.

Президент Хурэлсух подчеркнул важность открытия прямых авиарейсов между Монголией и Лаосом для увеличения взаимного потока посетителей, увеличения экспорта и импорта между двумя странами и создания благоприятных условий для бизнеса. Президент Монголии далее выразил важность начала сотрудничества в области пассажирских и грузовых перевозок в рамках Соглашения об авиационных отношениях между правительствами Монголии и Лаосской Народно-Демократической Республики.

Лаосская сторона выразила готовность изучить возможности и сотрудничать в создании территории, названной в честь Лаоса, как символа дружбы двух стран в «Международном экопарке», который будет построен в Улан-Баторе в рамках национального движения «Миллиард деревьев», инициированного президентом Монголии. Обе стороны согласились, что это внесет ощутимый вклад в укрепление связей между людьми между гражданами двух стран и будет иметь важное значение для укрепления дружбы будущих поколений двух стран. Обе стороны подчеркнули, что Монголия и Лаос активно сотрудничают и поддерживают друг друга на региональной и международной арене, и подтвердили приверженность углублению сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа поздравил Лаосскую Народно-Демократическую Республику с председательством в АСЕАН в этом году и пожелал успехов. Затем Глава монгольского государства поблагодарил Лаос за его поддержку в стремлении Монголии стать партнером по диалогу с АСЕАН и за ее желание присоединиться к региональным процессам, таким как АТЭС.

В свою очередь, лаосская сторона выразила благодарность монгольской стороне за передачу монгольского ковра для размещения в Президентском дворце Лаоса. По итогам переговоров стороны подписали двусторонние документы, направленные на укрепление правовой среды двух стран.

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