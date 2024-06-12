Подписаны документы о сотрудничестве между Монголией и Лаосом

CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит 11-12 июня 2024 года находится с государственным визитом в Монголии.

В ходе государственного визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Лаосскую Народно-Демократическую Республику (ЛНДР) в ноябре 2023 года стороны подписали три межправительственных соглашения об отношениях в авиации, сотрудничестве в области карантина животных, ветеринарии и сотрудничестве в области карантина и защиты растений, а также четыре документа о сотрудничестве в сфере туризма, защиты природных ресурсов, окружающей среды и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Монголии.

В целях обеспечения реализации вышеуказанных межправительственных соглашений и расширения отношений и сотрудничества между двумя странами в ходе государственного визита Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита, 11 июня, были подписаны следующие документы:

-Меморандум между Министерством здравоохранения Монголии и Министерством здравоохранения Лаоса о сотрудничестве в области здравоохранения и медицины

Стороны будут расширять и развивать сотрудничество в области здравоохранения и медицины, исходя из приоритетов и потребностей сектора здравоохранения своих стран. В частности, будет проведен обмен знаниями и опытом в области методов диагностики и лечения, хирургии и неотложной помощи.

-Протокол между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Министерством сельского и лесного хозяйства Лаоса об экспорте говядины, конины, баранины и козлятины из Монголии в Лаос и гигиенических требованиях к продуктам животного происхождения

Обе стороны согласовали и подтвердили образец и условия “Международного ветеринарного сертификата на экспорт мяса овец, коз и конины из Монголии в ЛНДР", что позволяет осуществлять экспорт мяса и расширяет сотрудничество в области ветеринарии. Документ подписан в целях обеспечения реализации межправительственного соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области ветеринарии, заключенного в 2023 году.

-Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Советом государственной службы Монголии и Министерством внутренних дел Лаоса

Документ предусматривает развитие сотрудничества в области реформы государственной службы путем обмена опытом и информацией, организации обучения и исследований.

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