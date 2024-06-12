MIAT подтвержден как компания, соблюдающая стандарты эксплуатационной безопасности

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CentralAsia (MNG) - Компания MIAT прошла очередной аудит безопасности IOSA Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с показателем успешности 98,5%.

Флагманский авиаперевозчик Монголии MIAT успешно прошел аудит Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с 3 по 6 июня 2024 года в ходе регулярного аудита безопасности IOSA, проводимого каждые 2 года, а внутренний контроль безопасности полетов подтвердил, что это компания, достигшая международных стандартов и соответствующая стандартам системы менеджмента качества.

MIAT прошел аудит безопасности с результатом 98,5 процентов, что на 50 процентов выше среднего балла, полученного международными авиалайнерами. В целом, 550 из 930 стандартов безопасности были оценены в рамках аудита эксплуатационной безопасности IATA на основе рисков (RISK Based IOSA) , нового аудита, обогащенного новыми методами выявления несоответствий. К ним относятся оценка действий авиалайнера во время полета, работы в кабине и фюзеляже, управление и организация безопасности полетов, техническое обслуживание, ремонт самолетов, управление полетом, транспортировка грузов и почтовых отправлений, безопасность полетов.

источник: middleasiannews.com

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