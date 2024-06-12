Украина и спецслужбы НАТО вербуют трудовых мигрантов для совершения терактов в России, - глава ФСБ РФ

Александр Бортников

CentralAsia (CA) - Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина при поддержке спецслужб НАТО использует трудовых мигрантов для совершения терактов в России. Его слова приводит пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

«Противник [Украина] при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения… Они осуществляют поиск и вербовку исполнителей резонансных преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов», - сказал Бортников.

В качестве примера Бортников назвал «установленную» ФСБ причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), с 2022 года в Центральном федеральном округе (ЦФО) предотвратили 134 теракта и выявили 32 террористические ячейки, состоявших из мигрантов. По данным ФСБ, их участники готовили нападения на объекты госорганов, военные объекты, религиозные организации, а также в местах массового пребывания людей.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо вооруженных расстреляли 144 посетителей торгового центра. Еще 551 человек были ранены. По делу о теракте арестованы 12 человек, в том числе четверо предполагаемых террористов, а также те, кто, по версии следствия, им помогал. Почти все обвиняемые — граждане Таджикистана.