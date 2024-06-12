Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Назначена дата рассмотрения апелляции Бишимбаева и Байжанова

CentralAsia (KZ) - На 26 июня назначили рассмотрение апелляции экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова, сообщили в суде Астаны.

«10 июня уголовное дело в отношении Бишимбаева и Байжанова поступило в суд города Астаны. Постановлением судьи от 11 июня дело назначено к рассмотрению на 26 июня в 10.00. Заседание будет проходить в здании суда Астаны», – сообщили в суде.

Апелляционные жалобы на приговор подали осуждённые и их защитники.

«В своих апелляционных жалобах они просили оправдать Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, изменить приговор в части обвинения по пункту 5 часть 2 статьи 99 УК, переквалифицировав действия Бишимбаева на часть 3 статьи 106 УК со снижением наказания в соответствии с изменённой квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение», – отметили в суде.

13 мая суд Астаны приговорил экс-министра Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью, а также истязаниях гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Суд также признал в действиях Бишимбаева опасный рецидив преступления. В случае вступления приговора в силу подать на УДО экс-министр сможет лишь к 2040 году, отбыв 16 лет наказания.

Бахытжана Байжанова признали виновным в заранее необещанном укрывательстве особо тяжкого преступления и назначили ему четыре года лишения свободы.

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