С начала года суды в Узбекистане вынесли 69 приговоров по делам о торговле людьми

CentralAsia (UZ) - В период с января по май текущего года в Узбекистане к уголовной ответственности за торговлю людьми (статья 135 Уголовного кодекса) были привлечены 69 человек. Такую статистику приводит пресс-служба Верховного суда республики в своем Telegram-канале.

Уточняется, что из общего числа осужденных 52 человека были приговорены к тюремным срокам, еще 17 получили наказания, не связанные с лишением свободы (штрафы, условные сроки, ограничение свободы). Из 69 узбекистанцев, привлеченных к ответственности, 53 женщины и 16 мужчин.

От преступлений, совершенных этими людьми, пострадали 86 граждан, включая 63 женщин и 14 детей в возрасте до трех лет.

В своем сообщении сотрудники Верховного суда приводят подобную статистику за 2023 год. Согласно информации ВС, в данный период по статье о торговле людьми были осуждены 126 человек, 84 из которых получили наказание в виде пребывания в колонии. В числе привлеченных к уголовной ответственности 111 женщин и 15 мужчин. В списке пострадавших 242 лица, в том числе 151 женщина и 24 ребенка до трех лет.

Проблема торговли людьми, в частности несовершеннолетними, актуальна для Узбекистана. В криминальной хронике часто появляются сообщения о продаже родителями своих детей. Например, в феврале текущего года Служба государственной безопасности отчиталась сразу о четырех таких случаях, зафиксированных в разных регионах республики.