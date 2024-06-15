Исследование показало, что просмотр телевизора влияет на то, как вы стареете

CentralAsia (CA) - Замена времени перед телевизором на физическую активность может показаться не самым веселым занятием, но согласно новому исследованию, оно связано со значительно более высокими шансами на здоровое старение. Об этом пишет CNN.

Научный сотрудник. профессор медицины кафедры эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Ч.Чана, доктор Молин Ванг сказала, что замена времени просмотра телевизора легкой физической активностью, физической активностью от умеренной до высокой и сном (для участников с недостаточным сном) полезна для здорового старения.

«Результаты неудивительны, поскольку многие исследования показывают, что малоподвижный образ жизни оказывает существенное влияние на здоровье», - сказал доктор Эндрю Фриман, директор отдела профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и здоровья в Национальном еврейском здравоохранении в Денвере.

Исследователи проанализировали данные исследования 1992 года, когда анализировались более 45 000 человек в возрасте 50 лет и старше, не страдавшие хроническими заболеваниями.

Исследователи в течение 20 лет собирали информацию о том, сколько времени люди проводят на работе, дома и смотрят телевизор, а также сколько времени они стоят или гуляют дома и на работе. Эти данные были проанализированы с данными об их старении.

Здоровое старение определялось как доживание до 70 лет и поддержание как минимум четырех здоровых показателей, таких как отсутствие серьезных хронических заболеваний и отсутствие нарушений субъективной памяти, физического и психического здоровья.

Исследование показало, что каждые дополнительные два часа сидения перед телевизором снижают на 12% шансы на здоровое старение. С другой стороны добавление двух часов легкой физической активности на работе увеличило на 6% шансы на здоровое старение.

Исследование 2017 года показало связь между временем, проведенным в сидячем положении, и ранней смертью по любой причине. Согласно исследованию 2023 года, сидячий образ жизни в детстве может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний в более позднем возрасте.

«Когда люди сидят перед телевизором, это обычно сопровождается всеми другими сопутствующими действиями, такими как употребление нездоровой пищи, ужины перед телевизором, отсутствие связи с другими людьми, и это даже может нарушить сон», - сказал Фриман.

Время, проведенное за столом или на диване в гостиной, также лишает возможности выйти на улицу и вести активный образ жизни.

«Вы упускаете всю эту физическую активность, которая является поистине невероятным способом снизить сердечно-сосудистый риск и кровяное давление», - сказал Фриман.

Исследователи советуют совместить просмотр телевизора со здоровым поведением, например, просмотром во время движения или перекусом.