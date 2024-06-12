Президент Южной Кореи прибудет в Узбекистан с государственным визитом 13 июня

CentralAsia (UZ) - Президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетит Узбекистан с государственным визитом 13−15 июня, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, на которых будут рассмотрены «актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-корейских отношений дружбы и особого стратегического партнёрства», говорится в сообщении.

«В фокусе внимания — расширение практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инноваций и технологического обмена, энергетики, электроники и электротехники, химической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного развития и других приоритетных направлениях. Будут обсуждены совместные программы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма», — отметили в пресс-службе.

Состоится также обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества, в том числе в формате «Центральная Азия — Республика Корея».

По итогам саммита предусматривается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.

В рамках деловой программы визита президенты Узбекистана и Южной Кореи примут участие в совместном бизнес-форуме.

Президент Юн Сок Ёль также совершит поездку в Самарканд для ознакомления с культурно-историческим наследием страны.