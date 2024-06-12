В Туркменистане заявили о «существенном» сокращении выбросов метана из кратера «Врата ада»

CentralAsia (TM) - Туркменистан достиг очень большого прогресса в сокращении выбросов на кратере Дарваза, в народе кратер называют «Вратами ада», рассказала заведующая лабораторией Научно-исследовательского института (НИИ) природного газа госконцерна «Туркменгаз» Ирина Лурьева, сообщает ТАСС.

По словам Лурьевой, разработанный в НИИ метод тушения заключается в ограничении притока газа к кратеру.

«В итоге, как раз этот способ приведет к тому, что иссякнет поток газа, который будет двигаться в сторону кратера. Мы просто этот весь газ отберем, все запасы газа отберем имеющимися скважинами», — цитирует Лурьеву информагентство.

Сколько времени займет полное тушение кратера, она не уточнила, хотя рассказала, что метод уже позволил «существенно» снизить выбросы метана из кратера.

Ученые НИИ пришли к выводу, что единственный способ потушить горящий кратер — пробурить скважину недалеко от месторождения, которая будет отбирать газ. Нерегулируемые перетоки можно таким способом остановить, то есть отбирать больше, чем дает природа, поясняла заведующая лабораторией.

Газовый кратер в пустыне Каракумы, в 266 км от Ашхабада, появился в 1971 году в результате обвала разведочной шахты. Впоследствии котлован диаметром 60 м и глубиной 20 м был в народе прозван «Вратами ада». Столбы пламени, исходящие из каверны под кратером и появляющиеся в результате сгорания пригодного газа, могут достигать 15 м в высоту. В начале 2022 года занимавший тогда пост президента республики Гурбангулы Бердымухамедов потребовал от правительства найти решение проблемы. По его словам, сгорающий газ негативно сказывается на экологии и на здоровье проживающих поблизости людей.