Книга «Сокровенное сказание монголов» переиздана шрифтом Брайля

CentralAsia (MNG) - Церемония презентации книги «Сокровенное сказание монголов» в формате Брайля, доступном для слабовидящих людей, состоялась 10 июня 2024 года в зале для людей с особыми потребностями нового филиала Национальной библиотеки Монголии.

Это специальное издание книги было опубликовано Институтом наследия и культуры Чингисхана Монголии при поддержке Министерства культуры Монголии. Также сотрудничали Монгольская национальная федерация слабовидящих и Монгольский центр печати Брайля и говорящих книг.

Книга «Сокровенное сказание монголов» — бесценный источник для понимания монгольской истории и литературы. Она отражает особенности монгольской государственности, политического строя, правового кодекса, религии, культуры и образа мышления.

Люди с нарушениями зрения в Монголии долгое время находились в наибольшем невыгодном положении из-за доступных исторических и культурных ресурсов. Хотя издание «Сокровенное сказание монголов» со шрифтом Брайля было опубликовано в 2006 году Монгольской национальной федерацией слепых, этого уже недостаточно для удовлетворения текущих потребностей читателей.

По данным переписи населения 2022 года, проведенной Национальным статистическим управлением Монголии, в стране проживают 12 696 граждан с нарушениями зрения. Более 9000 из них проживают в местных районах. Примечательно, что ни в одной библиотеке 21 аймака Монголии в настоящее время нет экземпляра книги «Сокровенное сказание монголов», написанного шрифтом Брайля. Чтобы улучшить доступность книг для людей с нарушениями зрения, выпущено новое издание книги «Сокровенное сказание монголов», в котором сочетаются шрифты кириллицы и Брайля, а также говорящая версия.

Книга будет распространена в Национальной библиотеке Монголии, Городской публичной библиотеке Улан-Батора, Монгольской национальной федерации слепых, Средней специальной школе № 116 города Улан-Батора, библиотеках при Дворце культуры районов Налайх и Багануур, и всем библиотеках 21 аймаков.

источник: middleasiannews.com

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