Иди Курбон в Таджикистане будут отмечать 16 июня. Всего таджикистанцы отдохнут два дня

CentralAsia (TJ) - Совет улемов Исламского центра Республики Таджикистан определил день празднования Иди Курбон (праздник жертвоприношения).

На заседании Совета сегодня, 11 июня, муфтий страны Саидмукаррам Абдукодирзода отметил, что на основании заключения Института астрофизики Национальной академии наук республики, Иди Курбон приходится на 16 июня.

В связи с этим Совет улемов постановил отмечать Иди Курбон по всей территории Таджикистана в это воскресенье, 16 июня. Праздничная молитва начнется во всех мечетях страны в 6:00.

Согласно закону Таджикистана «О праздничных днях», если праздник выпадает на выходной день, то последующий рабочий день будет нерабочим.

Соответственно, 17 июня в республике тоже будет нерабочим днем.

Иди Курбон - один из основных ежегодных мусульманских праздников, который отмечается 10-го числа 12-го месяца (Зуль-хиджа) лунного календаря. В течение полутора месяцев до наступления праздника принято совершать хадж. Накануне же праздника происходит жертвоприношение. Жертвенными животными могут быть бараны, верблюды, буйволы, быки, козы. Жертвоприношение совершается сразу после завершения праздничной молитвы. Треть мяса семья оставляет себе, а две другие третьи жертвует.

В преддверии праздника Иди Курбон мерия определит специальные места для забоя скота. Такие места будут в каждом районе города. Где они будут организованы в этому году - пока не сообщалось.

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