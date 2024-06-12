В США задержали восемь выходцев из Таджикистана по подозрению в связях с ИГИЛ, - NBC News

CentralAsia (TJ) - Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) арестовала на выходных в Филадельфии, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе восемь мужчин из Таджикистана, имеющих потенциальные связи с ИГИЛ, сообщает со ссылкой на источники NBC News.

По словам источников, эти люди попали в поле зрения Объединенной оперативной группы ФБР по борьбе с терроризмом из-за их потенциальных связей с ИГИЛ.

«За последние несколько дней агенты ICE арестовали нескольких неграждан по требованию иммиграционных властей», — говорится в совместном заявлении Министерства внутренней безопасности и ФБР.

«Действия проводились в тесной координации с Объединенной оперативной группой ФБР по борьбе с терроризмом. Арестованные лица содержатся под стражей ICE в ожидании процедуры выдворения», - отмечается в заявлении.

Источники сообщили NBC News, что восемь мужчин пересекли южную границу с Соединенными Штатами.

По словам чиновников, по крайней мере, двое мужчин пересекли границу весной 2023 года, а один из них воспользовался приложением CBP One, которое было создано администрацией Байдена, чтобы позволить мигрантам записываться на прием для подачи заявления о предоставлении убежища.

Источники сообщили, что Объединенная рабочая группа ФБР по борьбе с терроризмом знала о потенциальной террористической угрозе, исходящей из Центральной Азии, и начала следить за восемью мужчинами в рамках расследования.

По словам чиновника, ФБР следило за мужчинами и их деятельностью в течение нескольких месяцев.

Ни одному из восьми мужчин в настоящее время не предъявлено обвинение в терроризме. Однако ФБР все же предупредило ICE, что мужчин следует арестовать из-за потенциальных связей с ИГИЛ.

Все восемь мужчин были арестованы по обвинению в иммиграции, сообщили источники NBC News. Им предстоит процедура суда. И им могут быть предъявлены обвинения в терроризме.

Источники также сообщили NBC News, что та же информация, которая привела к слежке и арестам восьми мужчин, также привела к аресту узбекистанца в Балтиморе по подозрению в связях с ИГИЛ.

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