Россия атаковала Киев и другие регионы Украины ракетами и беспилотниками. ВСУ сбили пять ракет и 24 дрона

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CentralAsia (CA) - Российская армия нанесла в ночь на 12 июня ракетно-авиационный удар по территории Украины.

По данным Воздушного командования ВСУ, военные РФ применили четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 (запущены с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из Саратовской области), одну баллистическую ракету «Искандер-М» (запущена из аннексированного Крыма), одну аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал» (пуск из Тамбовской области), а также 24 ударных беспилотника типа «Шахед-131/136» (запуски из Ейска и Приморско-Ахтарска).

Украинские силы ПВО сбили одну ракету «Кинжал», четыре ракеты Х-101/Х-555 и все 24 дрона. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Винницкой областях.

Глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что ночью украинская столица попала под комбинированный российский удар, но все воздушные цели были успешно сбиты. Воздушная тревога в Киеве продолжалась около двух часов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

В двух районах Киевской области из-за падения обломков сбитых ракет и дронов произошли пожары на промышленном объекте и в складском помещении, повреждены частный дом, АЗС и гараж, сообщает областная администрация. Один местный житель получил резаную рану ноги. От госпитализации он отказался, получив первую помощь на месте.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото, на которых спасатели ликвидируют последствия пожара, возникшего вследствие падения обломков в Киевской области.

В Днепропетровской области ночью были сбиты 11 российских дронов, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. В Синельниковском районе обломками повреждены девять частных домов. Пострадала семья из трех человек.