В ХАМАС отвергли предложенный президентом США план перемирия в Газе, - Reuters

- Азия и мир, общество
- 15:20, 12 июня 2024
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CentralAsia (CA) - Палестинское движение ХАМАС отклонило план перемирия, представленный президентом США Джо Байденом.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на израильского чиновника.
Чиновник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что в ХАМАС предложили новый график постоянного прекращения огня с Израилем и вывода израильских войск из сектора Газа, включая Рафах.
Ранее ХАМАС опубликовал заявление, в котором приветствовал принятую Совбезом ООН резолюцию. СБ ООН 10 июня принял резолюцию США с планом поэтапного прекращения огня в секторе Газа. За резолюцию проголосовало 14 стран из 15. Россия от голосования воздержалась. Резолюция предполагает прекращение огня, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников и вывод израильской армии из анклава. Она также отвергает демографические или территориальные изменения Газы.