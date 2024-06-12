В ХАМАС отвергли предложенный президентом США план перемирия в Газе, - Reuters

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Палестинское движение ХАМАС отклонило план перемирия, представленный президентом США Джо Байденом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на израильского чиновника.

Чиновник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что в ХАМАС предложили новый график постоянного прекращения огня с Израилем и вывода израильских войск из сектора Газа, включая Рафах.

Ранее ХАМАС опубликовал заявление, в котором приветствовал принятую Совбезом ООН резолюцию. СБ ООН 10 июня принял резолюцию США с планом поэтапного прекращения огня в секторе Газа. За резолюцию проголосовало 14 стран из 15. Россия от голосования воздержалась. Резолюция предполагает прекращение огня, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников и вывод израильской армии из анклава. Она также отвергает демографические или территориальные изменения Газы.