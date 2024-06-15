Изменение климата ведёт к росту цен на вино, оливковое масло, кофе и какао, — The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Глобальное потепление нарушает условия производство таких продуктов, как вино, оливковое масло, кофе и какао, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Поставки некоторых из них зависят от одного или двух регионов, поэтому неустойчивая погода в них может оказывать «головокружительное» влияние на мировые цены, утверждает газета.

Так, цена на оливковое масло выросла вдвое за последние два года, поскольку жаркая погода и засуха повредили оливковые рощи по всему Средиземноморью, отмечает издание. Экстремальная жара и отсутствие дождей в Западной Африке, в свою очередь, привели к повышению цен на какао-бобы до рекордного уровня в этом году, что заставило производителей шоколада поднять стоимость.

Скупщики также начали запасаться кофе после сильной засухи во Вьетнаме, втором по величине производителе в мире, в результате чего цены на сорт робуста достигли 45-летнего максимума. Подорожали и зерна арабики.

Проливные дожди в Италии вызвали всплеск заболеваемости плесенью, пожирающей виноград, и мировое производство вина в итоге снизилось до самого низкого уровня с 1961 года, говорится в материале.

Фермеры во всем мире пытаются адаптироваться к засухе, устанавливая ирригационные системы, сажая новые, устойчивые к засухе варианты сельскохозяйственные культуры, а также переосмысливая старые традиции. Во французском винодельческом регионе Бордо, например, производители отказываются от прореживания виноградных листьев, чтобы открыть доступ солнцу, и предпочитают вместо этого хранить виноградные кусты в тени и прохладе.

Другое решение — менее плотная посадка, чтобы у каждой лозы было больше почвы для извлечения воды. Но это означает меньший урожай винограда, что может ударить по доходам фермеров.

Некоторые производители вина или оливкового масла также перебираются в северные страны, такие как Канада, Великобритания, Швеция и Австрия, где из-за потепления климат становится более мягким и подходящим для выращивания винограда и оливок. Однако им потребуется время, чтобы наладить производство, отмечает издание.

Одним из вариантов для этих рынков также могут стать продукты-заменители. Альтернативу оливковому маслу можно использовать в пасте болоньезе. Но для некоторых блюд, например, салата капрезе «плана Б» не существует, пишет WSJ.