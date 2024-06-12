В Кувейте в результате пожара погибли 39 человек

CentralAsia (CA) - В результате пожара в городе Манкаф провинции Эль-Ахмади на юге Кувейта погибли 39 человек, более 43 человек получили ранения. Об этом пишет Sondakika.

Как сообщил представитель МВД Кувейта, бригадный-генерал Ийд Рашид Увейхан, сообщение о возгорании в ведомство поступило около 06:00 по местному времени.

По предварительным данным, в результате пожара в двух зданиях в Манкафе, погибли 35 человек, еще четверо скончались в больнице, отметил он.

Бригадам гражданской обороны удалось спасти 11 человек, отметил бригадный генерал. По его словам, в большинстве случаев смерть была вызвана удушьем от дыма.

Причины возгорания устанавливаются. Местные медиа сообщают, что в зданиях, где вспыхнул пожар, находилось множество рабочих иностранного происхождения.