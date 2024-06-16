Самые маленькие из существовавших: В Германии обнаружили новый вид человекообразных обезьян

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В немецкой Баварии обнаружили новый вид крошечных обезьян – Buronias manfredschmidi. Этот вид значительно меньше любых человекообразных обезьян, которых раньше изучали палеонтологи.

По оценкам ученых, крошечное существо весило около 10 килограммов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Plos One, пишет The Guardian.

Открытый вид – древний гоминид, считающийся частью семьи предков современного человека, горилл и шимпанзе. Необычным его делает именно крохотный размер.

Исследователи изучили частичные остатки двух зубов и одной коленной чашечки, размер и форма которых указывают на то, что существо умело лазило по деревьям. Также тонкая эмаль и легкие потертости на зубах свидетельствуют о плодоядности обезьяны.

Обнаруженные зубы показали, что обезьяна питалась плодами

Кроме того, ученых удивил тот факт, что крошечная обезьяна делила среду обитания с другим гораздо более крупным видом, останки которого ранее также находили в Баварии – Danuvius guggenmosi.

Подобного сосуществования ранее не выявляли в Европе эпохи Миоцена (от 23 миллионов до 2,6 миллиона лет назад).

Однако авторы исследования предполагают, что популяции могли проживать на одной территории из-за различий в образе жизни, подобно современным гиббонам и орангутанам на островах Борнео и Суматра.

Мартышки большего вида Danuvius guggenmosi отличались не только размерами, но и рационом, ведь были всеядными. Некоторые ученые считают, что они более примитивны двуногими, о чем свидетельствует особенность суставов.

Исследователи не имеют однозначного ответа относительно того, почему Buronias manfredschmidi были настолько меньше других гоминидов. По одной из версий, существа отличались размерами, чтобы занять свою экологическую нишу, отличную от своих больших родственников. Или они были представителями более древней версии человекообразных обезьян.

«Непросто сказать, почему сегодня нет малых гоминидов. В эволюционных линиях вы обычно начинаете с малого и становитесь больше, а когда становитесь больше, уже не возвращаетесь назад» , – прокомментировала руководитель исследования, палеонтологиня из Университета Тюбингена Мадлен Бьюме.