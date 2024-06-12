В Таджикистане ожидается опасность схода селевых потоков

CentralAsia (TJ) - 13 и 14 июня в отдельных горных районах республиканского подчинения и Согдийской области Таджикистана сохранится угроза селевых явлений локального характера. Об этом сообщает Гидрометцентр республики

В связи с этим Комитет по чрезвычайным ситуациям страны настоятельно рекомендует жителям и туристам воздержаться от походов к водоемам и в горы в эти дни.

Особое внимание следует уделить безопасности при передвижении по перевалам и горным дорогам. Комитет также советует временно отказаться от сбора грибов, лечебных трав, дров, рыбалки и охоты, воздержаться от выпаса скота на предгорных и горных пастбищах.

Жителям также рекомендуется провести очистку селесбросов, рек, каналов и других водоемов, расположенных рядом с их домами, чтобы минимизировать риски затопления и повреждения имущества.

КЧС также сообщает, что жители Варзоба, которые ранее пострадали от наводнений получили гуманитарную помощь.

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