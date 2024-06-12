Главком ВСУ рассказал, на каких направлениях наступают российские войска

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что основные усилия штурмовых групп российские военные сосредоточили на Покровском и Кураховском направлении.

Сырский заявил, что Россия «продолжает ведение активных наступательных действий разной интенсивности фактически по всему фронту», однако больше всего штурмов было именно на этих двух направлениях.

«Тут враг сосредоточил наибольшее число своих штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад», — пишет Сырский.

По итогам своей поездки на фронт главнокомандующий ВСУ также оценил ситуацию на других участках фронта:

В районе Часового Яра (расположен неподалеку от Бахмута в Донецкой области), а также около Клещеевки и Калиновки, продолжаются бои. «Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска», — пишет Сырский.

В Луганской области армия РФ продолжает штурмы Белогровки; Сырский называет эти попытки безуспешными.

«Противник» рвется к Северску с двух направлений, но каждый раз откатывается назад», — утверждает Сырский.

На Харьковском направлении армия РФ пытается создать так называемый «пояс безопасности», продолжает главнокомандующий ВСУ.

«В Волчанске противник застрял, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений», — утверждает Сырский.

На Запорожском направлении армия РФ наступает в районах сел Старомайорское и Работино, но «фактически без успеха», пишет Сырский.

Сырский также сообщает, что российские и украинские войска продолжают бои за плацдарм на левом берегу Днепра в селе Крынки Херсонской области, «существенных изменений там нет».