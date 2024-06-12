Российские миротворцы покинули Карабах, - Минобороны Азербайджана
- Азия и мир, общество
- 17:46, 12 июня 2024
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CentralAsia (CA) - Минобороны Азербайджана сообщило, что российский миротворческий контингент завершил выход из Карабаха.
«Процесс вывода временно размещенного на территории Азербайджана российского миротворческого контингента с территории нашей страны полностью завершен»,— говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Российский миротворческий контингент, состоящий из 1960 военнослужащих, был дислоцирован в Нагорном Карабахе с 2020 года на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией. Миротворцы, в частности, следили за соблюдением режима прекращения огня. 17 апреля этого года Россия начала вывод миротворцев из региона. Они вышли в Армению.
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