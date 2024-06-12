Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ

Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ. Об этом он заявил во время выступления в парламенте, передает News.am.

Один из оппозиционных депутатов спросил премьер-министра, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее.

«Выйдем — вы нас этим пугаете? Хорошо делаем, мы сами решим, когда выйдем»,— ответил Пашинян.

При этом премьер подчеркнул, что Ереван не намерен возвращаться в ОДКБ: «А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся»,— добавил он.

Пашинян обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в «союз-пузырь», члены которого «с Азербайджаном планировали войну против нас».

В феврале Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. После этого Ереван уведомил Москву, что российским пограничникам следует прекратить работу в ереванском аэропорту Звартноц. В марте Пашинян допустил выход из ОДКБ, если Ереван не устроит видение партнеров в вопросе, где находится суверенная территории Армении и где зона ответственности ОДКБ.