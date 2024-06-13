Компания Dohwa Engineering выиграла тендер на консультационные услуги по метрополитену

CentralAsia (MNG) - Тендер на консультационные услуги по метрополитену в Улан-Баторе выиграл консорциум корейских компаний Dohwa Engineering, Korea national railway, Korea railroad corporation и Soosung Engineering.

29 февраля, был объявлен международный открытый тендер по выбору компании, которая будет оказывать консультационные услуги и разрабатывать технические условия для проекта крупнотоннажного транспорта или метро в Улан-Баторе. Тогда 20 компаний из Кореи, Китая, Израиля и Монголии подали заявки на первый этап консультационных услуг в метрополитене.

Победитель тендера на консультационные услуги и разработку техпроекта метро консорциум Dohwa Engineering Co., Ltd. оценила стоимость предстоящего строительства в 145 миллиардов 911 миллионов тугриков. На заключительный этап торгов прошли только 4 из 20 заявленных ранее компаний: China Railway Design Corporation из Китая, Dohwa Engineering из Южной Кореи, Guangzhou Metro Group из Индии и российская компания NPS Engineering.

Южнокорейцы выиграли в партнерстве с Korea national railway, Korea railroad corporation и Soosung Engineering. До начала строительства метро в 2025 году победителю предстоит провести геоизыскания и разработать EPC-документацию. И только после этого будет выбран подрядчик стройки, рассказал мэр столицы Монголии Нямбаатар Хишгээ.

Нямбаатар сообщил, что строительство метро начнется в 2025 году.

Компания является крупной компанией, реализовавшей проекты метро в Азии, Африке и Латинской Америке, сотрудничающей с четырьмя компаниями и участвовавшей в тендерах.

DOHWA Engineering Company Limited — частная инженерно-строительная компания в Южной Корее. DOHWA — одна из крупнейших проектно-конструкторских фирм Южной Кореи. Основанная в 1957 году, фирма завершила более 6900 проектов внутри страны и по всему миру. Компания имеет офисы более чем в 15 странах.

источник: middleasiannews.com

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