Монголия будет экспортировать в Лаос говядину, конину, баранину и козлятину

CentralAsia (MNG) - Лаос уже давно заинтересован в импорте мяса и мясопродуктов из Монголии.

Напомним что населения Монголии составляет чуть более 3,5 млн, а число скота превышает 60 млн. голов. Скотоводство является для кочевой Монголии традиционным занятием, и очень долгое время составляло основу экономики.

По приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит 11-12 июня 2024 года находится с государственным визитом в Монголии.

В ходе государственного визита Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Лаосскую Народно-Демократическую Республику (ЛНДР) в ноябре 2023 года стороны подписали межправительственных соглашения в области ветеринарии, животноводства и карантина животных и защиты растений.

В целях обеспечения реализации вышеуказанных межправительственных соглашений и расширения отношений и сотрудничества между двумя странами в ходе государственного визита Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита, 11 июня, был подписан Протокол между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Министерством сельского и лесного хозяйства Лаоса об экспорте говядины, конины, баранины и козлятины из Монголии в Лаос и гигиенических требованиях к продуктам животного происхождения.

Обе стороны согласовали и подтвердили образец и условия «Международный ветеринарный сертификат на экспорт овец, коз и конины из Монголии в ЛНДР», что позволяет осуществлять экспорт мяса и расширяет сотрудничество в области ветеринарии. Документ подписан в целях обеспечения реализации межправительственного соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области ветеринарии, заключенного в 2023 году.

источник: middleasiannews.com

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