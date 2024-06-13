France24: Ярая журналистка подверглась репрессиям за свободу прессы в Монголии

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CentralAsia (MNG) - Журналистка Өнөрцэцэг Наран стала известна в Монголии, разоблачив сексуальное насилие в буддийской школе-интернате, насилие в армии и расправившись с некоторыми из самых влиятельных людей страны.

Но теперь она предстала перед судом после почти 200 дней домашнего ареста и запрета на работу. Критики говорят, что она является самой громкой жертвой усиливающегося подавления свободы прессы.

«Раньше я думала, что невиновным людям нечего бояться», — сказала она агентству Франс Пресс из своего дома в Улан-Баторе.

«Но с тех пор, как меня поместили под следствие, мое слушание было односторонним», — сказала она.

«Они не хотят видеть факты, доказывающие мою невиновность и подтверждающие мои намерения».

В демократической Монголии долгое время наблюдалась относительная свобода выражения мнений, особенно по сравнению с ее автократическими соседями Китаем и Россией.

Страна может похвастаться яркой медиасценой, множеством средств массовой информации, представляющих все оттенки политического спектра, и конфронтационными дебатами, которые являются обычным явлением.

Но на фоне того, что, по словам критиков, является снижением верховенства закона и стремлением правительства обуздать критику в отношении коррупции, рейтинги свободы прессы резко упали.

В 2024 году организация «Репортеры без границ» поставила страну на 109-е место в мире по показателю свободы слова, что стало ее самым низким рейтингом за последние десятилетия и опередило Эквадор, Индонезию и Нигерию.

Критики указывают на недавние поправки к законам о борьбе с диффамацией и «фейковыми новостями», которые объявляют их уголовными преступлениями и дают властям гораздо больше полномочий по наказанию журналистов.

А недавние реформы закона о государственной тайне означают, что тем, кто публикует просочившиеся правительственные документы, может грозить до восьми лет тюремного заключения.

«Чиновник или должностные лица, которые должны хранить тайну, должны нести ответственность за ее раскрытие», — сказал Галбаатар Лхагвасурэн, юрист Международного центра «Глобус», некоммерческой организации, которая содействует свободе прессы в Монголии.

«Обычные люди, которые намеренно или непреднамеренно получили файл, не должны быть признаны виновными», — сказал он.

Представитель правительства Монголии не ответил на неоднократные просьбы прокомментировать снижение рейтинга свободы прессы в стране.

– Конфронтационный –

Конфронтационные передачи г-жи Өнөрцэцэг с ее изданием Zarig нажили ей могущественных врагов, но принесли также легионы поклонников в стране, где коррупция имеет глубокие корни и вызвала гражданские беспорядки.

Она была пионером в использовании прямых трансляций на Facebook, которые сейчас повсеместно распространены в онлайн-СМИ Монголии и где многие узнают о последних новостях.

В одной из прямых трансляций она раскрыла нечестных политиков, которые отказались выплачивать кредиты, обеспеченные государством.

В другой она разоблачила жестокую дедовщину в армии страны после того, как двое молодых людей погибли во время прохождения обязательной военной службы.

По ее признанию, она испугалась, когда в газете New York Times ее процитировали, обсуждая спорную религиозную преемственность.

«Мне звонили из (Разведывательного управления)», — сказала она агентству Франс Пресс.

А затем, в декабре, в офис Zarig за ней пришла полиция после того, как она раскритиковала судебные власти в Facebook.

Коллеги-журналисты собрались, чтобы транслировать ее арест в социальных сетях в знак солидарности.

Г-же Өнөрцэцэг было предъявлено в общей сложности девять обвинений от трех разных агентств.

Они включали распространение ложной информации и клевету со стороны судебных органов, уклонение от уплаты налогов и, что наиболее серьезно, получение государственной тайны разведывательным агентством.

– «Я не сделала ничего плохого» –

«Налоговые органы, спецслужбы и полиция настроены против меня», — сказала она агентству Франс Пресс.

«Люди просили меня извиниться, чтобы мне не пришлось попасть в тюрьму, но я не хочу», — сказала она.

«Я не сделала ничего плохого».

Дополнительное обвинение в пособничестве иностранным державам в конечном итоге было снято за отсутствием доказательств.

Вскоре после ареста Өнөрцэцэг полиция допросила десятки журналистов, оплативших ее работу.

Одной из них была г-жа Уянга Сурнээ, журналистка ежедневной газеты «Зууны Мэдээ», которая пять лет назад отправила г-же Өнөрцэцэг около 200 000 тугриков (50 долларов США).

«Когда я пошла в отделение полиции… они особо не спрашивали о сделке, вместо этого полицейские спросили, что я знаю о личной жизни Өнөрцэцэг», — рассказала она AFP.

Суд над ней продолжается, и приговор ожидается в начале июля.

Есөн-Эрдэнэ Төмөрбаатар, преподаватель журналистики Института прессы Монголии, сказал, что ее арест не имеет ничего общего с содержанием ее работы.

«Ее журналистика была политической — именно поэтому они ее преследуют», — сказал он.

Эксперты и местные журналисты говорят, что суровость обращения с ней на протяжении всего расследования, а также обращение с другими связанными с ней журналистами уже послужили четким сигналом.

Арест вызвал волнение в относительно небольшом сообществе журналистов Улан-Батора, насчитывающем всего несколько сотен и охватывающем страну с населением 3,4 миллиона человек.

В мае еще одна журналистка, г-жа Баярмаа Аюурзана, была арестована после того, как разоблачила предполагаемое хищение средств со стороны заместителя премьер-министра Монголии – кандидата на выборах в законодательные органы в этом месяце.

«После ареста мы, журналисты, начали колебаться в освещении событий из-за страха», - сказал AFP Оюнчимег Шашимаа, главный редактор News.mn.

«Смысл ее ареста заключался в том, что если мы опубликуем критические отчеты о государственных делах, нас будут допрашивать и наказывать», - сказала она.

«Мы изо всех сил стараемся держать людей в курсе, но боимся, что нам заткнут рот за попытку».

автор: Халиун Баярцогт

перевод: Татар С.Майдар

источник: France24 © 2024 AFP

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