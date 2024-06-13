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Президенты Монголии и Лаоса посадили деревья

CentralAsia (MNG) -  По приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит 11-12 июня 2024 года находился с государственным визитом в Монголии.

12 июня 2024 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, первая леди Болорцэцэг Лувсандорж, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и первая леди Нали Сисулит посадили деревья в «Парке монгольской культуры» Национального парка Горхи-Тэрэлж, на окраине Улан-Батора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Монголии.

Признавая уязвимость своих стран, не имеющих выхода к морю, к изменению климата, президенты Монголии и Лаоса подчеркнули исключительную важность международного сотрудничества в решении глобальных проблем, таких как опустынивание и деградация окружающей среды. Главы двух государств подтвердили свою приверженность внесению вклада в эти области.

Во время посещения национального парка президент Тонглун Сисулит и первая леди Нали Сисулит познакомились с кочевым образом жизни и обычаями, насладились мини-фестивалем Наадам, а также конной стрельбой из лука и представлениями народного искусства.

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