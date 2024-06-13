Завершился государственный визит Президента Лаоса в Монголию. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 12 июня 2024 года завершился государственный визит президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита в Монголию по приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Монголии.

Глава администрации президента Монголии Содбаатар Янгуг и другие официальные лица провожали президента Тонглуна Сисулита и почётных гостей в международном аэропорту Монголии Чингисхан.

Официальные переговоры между главами двух государств в ходе визита закрепили решения и договоренности, достигнутые в ходе государственного визита президента Хурэлсуха в Лаос в 2023 году, открыв новую главу в истории двусторонних отношений на следующие шестьдесят лет.

Монголия проводит политику активного участия в многостороннем сотрудничестве в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом контексте, учитывая, что Лаос является важным партнером в Юго-Восточной Азии, этот визит имел большое значение для углубления отношений и сотрудничества между двумя странами, укрепления связей между людьми и определения будущего направления сотрудничества.

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