SouthGobi Resources бросает вызов налоговому аудиту в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания SouthGobi Resources Ltd. сообщила, что ее дочерняя компания Southgobi Sands LLC подала апелляционную жалобу на результаты налоговой проверки в Монголии.

Апелляция, поданная в Совет по разрешению налоговых споров Монголии, последовала за серией предыдущих объявлений, касающихся продолжающегося вопроса налоговой проверки. Акционерам и потенциальным инвесторам рекомендуется осторожно торговать акциями компании в этот период.

Напомним, что SouthGobi Resources Ltd получила пересмотренное уведомление о налоговом штрафе на сумму около 80 миллионов долларов от Налогового управления Монголии после налоговой проверки. Дочерняя компания компании Southgobi Sands LLC рассматривает апелляцию в течение 30-дневного срока.

SouthGobi Resources Ltd объявила о своем ежегодном общем собрании акционеров (AGM), которое запланировано на 27 июня 2024 года в Ванкувере, Канада.

SouthGobi Resources — канадская угледобывающая компания, акции которой котируются на Гонконгской фондовой бирже и Фондовой бирже Торонто. Основным активом компании является угольный разрез и проекты развития угольных активов в Монголии.

источник: middleasiannews.com

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