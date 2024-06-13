В Узбекистане допустили дальнейшее снижение потока трудовых мигрантов в Россию

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CentralAsia (UZ) - Начальник отдела агентства по внешней трудовой Узбекистана Алишер Рузиев не исключил, что в будущем поток трудовых мигрантов в Россию может снизиться, передает «РИА Новости».

«На сегодняшний день Узбекистан переживает строительный бум и, естественно, у нас заработная плата сравнялась с некоторыми объектами в Российской Федерации… Поэтому в данной ситуации может быть тенденция оттока наших граждан (отправляющихся) в Российскую Федерацию»,— сказал Рузиев в рамках видеомоста, посвященного вопросам трудовой миграции.

По словам Алишера Рузиева, на некоторых крупных строительных объектах в Узбекистане рабочие строительных специальностей сегодня получают около $500-600 ежемесячно. «Соответственно, ехать в Российскую Федерацию за такой заработной платой уже невыгодно»,— добавил он.

Начальник отдела агентства по внешней трудовой Узбекистана также сообщил, что за последние два года ведомство существенно расширило географию трудоустройства граждан за рубежом, в частности, за счет спроса на рабочую силу в Европе.

В начале июня пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что за последние восемь лет число трудовых мигрантов в России сократилось с 4–6 млн до 1 млн. Аналогичную цифру назвал и президент Владимир Путин во время визита в Узбекистан в конце мая. Он отметил, что Россия ценит тот вклад, который мигранты вносят в развитие экономики, и делает все необходимое, чтобы обеспечить им достойные условия труда.