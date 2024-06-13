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В Ереване полиция разогнала акцию протеста у парламента светошумовыми гранатами. Задержаны около 100 человек
// meduza

CentralAsia (CA) -  В Ереване прошли протесты, участники которой требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, пишет News.am.

Перед зданием парламента между протестующими и полицией произошли столкновения. Участники акции прорвали заграждения, полицейские применили светошумовые гранаты для разгона протестующих, а те кидали в полицейских стеклянные бутылки.

По данным Минздрава Армении, за медицинской помощью обратились 98 человек. 66 человек выписаны после оказания помощи. Еще 32 человека остаются в больницах с травмами легкой и средней степени тяжести.

В ходе протестов пострадали 17 полицейских и около 10 сотрудников СМИ. По данным Armenia Today, на акции протеста задержали не менее 98 человек.

Акции протеста в Ереване возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Демонстрации начались после того, как Армения и Азербайджан согласовали делимитацию границы в районе Тавушской области. В результате Ереван согласился передать Баку четыре села, которые ранее были в составе Азербайджанской ССР, но с 1990-х находились под контролем Армении. «Тавуш во имя родины» требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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