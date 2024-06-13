Глава МИД Армении опроверг слова Пашиняна о выходе из ОДКБ

Арарат Мирзоян

CentralAsia (CA) - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о выходе из ОДКБ были восприняты неверно. По словам Мирзояна, премьер имел в виду, что Армения не вернется в объединение в случае выхода из него, передает News.am.

«Премьер-министр сказал: мы решим, когда уйдем, но назад мы не вернемся. Ни меньше, ни больше. Если кто-то утверждает, что премьер-министр РА сказал, что Армения выходит из ОДКБ, то он ошибается, и это очень легко доказать»,— сказал Арарат Мирзоян.

12 июня во время правительственного часа в парламенте Никол Пашинян ответил на вопрос оппозиционного депутата Тадевоса Аветисяна о том, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее. «Мы выйдем, вы меня этим пугаете? У нас все хорошо, мы решим, когда уйдем»,— ответил Никол Пашинян. «А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся»,— добавил он.

О заморозке участия Армении в ОДКБ Никол Пашинян сообщил в феврале 2024 года. В марте Пашинян допустил выход из ОДКБ, если Ереван не устроит видение партнеров в вопросе, где находится суверенная территория Армении и где зона ответственности ОДКБ.