Г-жа Гэрэл Дондовдорж переизбрана членом Комитета ООН по правам инвалидов

CentralAsia (MNG) - 17-я сессия Конференции государств-участников Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов проходит с 11 по 13 июня 2024 года в Нью-Йорке, США.

В ходе конференции состоялись выборы членов Комитета ООН по правам инвалидов (КПИ) на 2025-2028 годы. Г-жа Гэрэл Дондовдорж, национальный координатор Монгольского форума инвалидов, член КПИ с 2021 по 2024 год, была переизбрана большинством голосов путем тайного голосования.

Комитет, состоящий из 18 членов с высокими моральными качествами, признанных за свою компетентность и опыт в области, охватываемой Конвенцией о правах инвалидов, контролирует выполнение Конвенции.

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