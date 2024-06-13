Узбекские депутаты предложили запретить въезд иностранцам, оскорбившим народ Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Группа депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента Узбекистана) разработала законопроект о запрете въезда в страну иностранных граждан, позволивших себе неприемлемые выпады в адрес Узбекистана и его народа. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан» предложено внести изменения и дополнения о запрете въезда и пребывания на территории страны иностранцев, чьи публичные высказывания или действия:

угрожают государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана;

разжигают межгосударственную, социальную, межнациональную, межрасовую и религиозную вражду;

унижают честь, достоинство или историю народа Узбекистана.

Для иностранцев, чье пребывание в Узбекистане власти признают недопустимым, предлагается ввести пятилетний запрет на въезд в республику, открытие в ней банковских счетов, покупку недвижимости, участие в приватизации государственного имущества, вступление в финансовые и договорные отношения.

Иностранцам и лицам без гражданства из этой категории, которые временно или постоянно проживают в Узбекистане, планируется аннулировать право на пребывание или проживание в стране на законных основаниях. Они должны будут в течение десяти дней с момента получения уведомления МИД о нежелательности их нахождения в Узбекистане покинуть республику. В противном случае их депортируют с привлечением сотрудников МВД и других компетентных органов.

«Проект закона направлен на укрепление государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, защиту межгосударственного, межэтнического, межрелигиозного согласия в стране и обеспечение уважения чести, достоинства и истории народа Узбекистана», — говорится в сообщении пресс-службы парламента.