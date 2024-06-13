Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Филиппинского моря в 233 км юго-восточнее города Генерал-Сантос (о. Минданао), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:08 по местному времени землетрясения находился примерно в 19 км к западу от побережья острова Каракелонг в составе филиппинского архипелага Талауд.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное».

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения также в 5,8. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 33,6 км.