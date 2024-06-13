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Летнее контрнаступление России уже началось, - глава военной разведки Украины
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов

CentralAsia (CA) -  Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что летнее контрнаступление России уже началось, передает «РБК-Украина».

«Он уже идет. Он начался в середине мая и продолжается. Он продолжается. Ситуация не самая лучшая, но не надо преувеличивать последствия этого», - сказал он в эфире телемарафона.

По словам главы ГУР, на фронте в Украине сейчас тяжелый период, но никакого армагедона не будет.

«Я считаю, что он (трудный период) сейчас идет. Но я еще раз повторяю – армагедона ни одного не будет. Не переживайте, мы выстоим», - сказал Буданов.

Глава украинской разведки заявил, что удары ВСУ западным оружием по территории России облегчат ситуацию на фронте. Он отметил, что российская сторона «уже чувствует» эти атаки.

«Это точно облегчит ситуацию. Ни меньше, ни больше. Они уже чувствуют это все»,— сказал Буданов, обсуждая решение ряда западных стран разрешить Украине наносить удары по территории России поставленным оружием.

По словам Буданова, заявление президента Владимира Путина о том, что запад перешел «красную линию», разрешив ВСУ удары по России,— это «игра на публику». «А они (красные линии) существуют вообще? Нет. Если они существуют, то где они? За эти годы уже сколько раз говорили, что уже точно перешли. Я думаю, что да, игра на публику»,— сказал он.

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