Число перемещенных лиц в мире превысило 120 млн человек

Палестинцы массово покидают север сектора Газа

CentralAsia (CA) - Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжает фиксировать исторические рекорды числа перемещенных лиц в мире. Оно увеличилось с 117,3 млн в конце 2023 года до 120 млн к концу апреля. Это эквивалентно 12-й стране мира по населению и примерно соответствует населению Японии.

УВКБ ООН считает, что число перемещенных лиц превысило 120 млн человек, основываясь на оперативных данных. Люди были вынуждены бежать от преследований, конфликтов, насилия, нарушения прав человека и событий, нарушающих общественный порядок.

В 2023 году рост составил 8%, или 8,8 млн человек, по сравнению с концом 2022 года. Показатель растет 12-й год подряд. 43,4 млн человек — это беженцы, покинувшие свои страны, 68,3 млн — внутренне перемещенные лица. В места прежнего проживания вернулось около 6,1 млн человек.

Наибольшее перемещение в 2023 году было связано с конфликтом в Судане (больше 6 млн человек). В Демократической Республике Конго за год перемещены 3,8 млн человек, в секторе Газа — 1,7 млн, в Мьянме — 1,3 млн, в Афганистане — 740 тыс., в Сирии — 174 тыс. Больше 140 тыс. беженцев прибыли в Армению. Три четверти беженцев — это выходцы из Афганистана, Сирии, Венесуэлы, с Украины и из Судана. Число беженцев с Украины выросло на 5% в 2023 году, до 6 млн человек.