Пашинян заявил, что не приедет в Беларусь, пока у власти находится Лукашенко

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока руководителем этой страны является Александр Лукашенко. Об этом Пашинян сказал в парламенте в четверг, его цитирует News.am.

Говоря о сложных отношениях между Арменией и ОДКБ, армянский премьер напомнил о заявлении лидера Беларуси.

«Один из руководителей государств ОДКБ говорит, что участвовал в подготовке 44-дневной войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджану. А после этого я должен что-то обсуждать с лидером Беларуси в формате ОДКБ?» – сказал Пашинян.

В то же время он отметил, что в рамках СНГ и ЕАЭС он в каком-то смысле будет вынужден сотрудничать с лидером Беларуси.

«Но я заявляю, что отныне я не буду ездить в Беларусь, пока президент Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси. И вообще я заявляю, что отныне ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь», – пообещал Пашинян.

Премьер Армении заявил, что ничего не исключает насчет членства республики в ОДКБ.

«Теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Беларусь решит выйти из ОДКБ или президент Беларуси найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа», — заявил политик.

Накануне, 12 июня, допустил выход Армении из ОДКБ. Он объяснял это тем, что как минимум две страны объединения, по его словам, создали имитацию поддержки Армении, но участвовали в подготовке войны против нее. О каких странах идет речь, он тогда не уточнил.

В середине мая Александр Лукашенко встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тогда он назвал войну за Карабах освободительной и рассказал, что обсуждал возможность победы в такой войне с Алиевым еще до ее начала. По его мнению, Баку было «очень важно удержать эту победу».