Армения отозвала посла в Беларуси для консультаций

- Азия и мир, политика
- 15:48, 13 июня 2024
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CentralAsia (CA) - Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян вызван в Ереван для консультаций, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.
«Посол Республики Армения в Беларуси вызван в Ереван для консультаций»,- говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не поедет в Беларусь, пока ее руководителем будет Александр Лукашенко. В качестве причины такого решения он привел слова президента Беларуси о Карабахе. В конце мая Александр Лукашенко во время визита в Азербайджан назвал войну Баку за Карабах «освободительной».
Пашинян также говорил, что именно позиция Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе — причина выхода Армении из ОДКБ. Он допустил изменение позиции по ОДКБ, если из объединения выйдет Беларусь или если Лукашенко извинится.