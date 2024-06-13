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Армения отозвала посла в Беларуси для консультаций
Размик Хумарян
Размик Хумарян

CentralAsia (CA) -  Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян вызван в Ереван для консультаций, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

«Посол Республики Армения в Беларуси вызван в Ереван для консультаций»,- говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не поедет в Беларусь, пока ее руководителем будет Александр Лукашенко. В качестве причины такого решения он привел слова президента Беларуси о Карабахе. В конце мая Александр Лукашенко во время визита в Азербайджан назвал войну Баку за Карабах «освободительной».

Пашинян также говорил, что именно позиция Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе — причина выхода Армении из ОДКБ. Он допустил изменение позиции по ОДКБ, если из объединения выйдет Беларусь или если Лукашенко извинится.

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