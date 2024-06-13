Великобритания анонсировала пакет помощи Украине на €286 млн

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CentralAsia (CA) - На саммите G7 в Италии премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о выделении Украине £242 млн (€286,4 млн) на неотложные гуманитарные и энергетические потребности. Как сообщило британское правительство, приоритетом для премьера на саммите будет вопрос об использовании замороженных российских активов.

Риши Сунак заявил, что союзники должны проявить решительность, чтобы добиться окончания боевых действий. «Мы должны перейти от «столько, сколько потребуется» к «что бы ни потребовалось»,— говорится в заявлении британского премьера.

С начала военных действий в Украине Великобритания выделила почти £12,7 млрд военной, гуманитарной и экономической помощи. В апреле Риши Сунак пообещал передать Украине около $620 млн, что станет крупнейшим пакетом военной помощи в истории Великобритании.

Накануне саммита G7, который пройдет 13–14 июня, лидеры объединения достигли договоренности по выделению $50 млрд Украине в виде кредита, который будет погашен за счет прибыли от российских замороженных активов, писали Bloomberg и AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Средства планируется выделить к концу 2024 года.