В США задержали восемь выходцев из Таджикистана по подозрению в связях с ИГИЛ, у шестерых из них российское гражданство, - New York Post

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - У шестерых из восьми задержанных в США подозреваемых в связях с ИГИЛ уроженцев Таджикистана оказалось гражданство России, сообщает New York Post.

По данным издания, все они были арестованы в ходе скоординированной операции в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии после предупреждений директора ФБР Кристофера Рэя о возможных террористических заговорах ИГИЛ на территории США и о способности группы использовать южную границу.

По словам источников, эти люди попали в поле зрения Объединенной оперативной группы ФБР по борьбе с терроризмом из-за их потенциальных связей с ИГИЛ. ФБР следило за мужчинами и их деятельностью в течение нескольких месяцев.

Часть расследования включала прослушивание телефонных разговоров, в ходе которых один из арестованных говорил о бомбах.

По данным ФБР, арестованные содержатся под стражей в ожидании процедуры выдворения. Ни одному из восьми мужчин в настоящее время не предъявлено обвинение в терроризме.

Как сообщает Fox News, все задержанные пересекли южную границу (из Мексики), и первоначальная проверка, проведенная федеральными властями, не выявила никакой негативной информации, связанной с их именами.

Согласно источникам NBC, как минимум двое из мужчин пересекли границу США весной 2023 года, а один использовал приложение CBP One для въезда.

Согласно федеральным данным, число мигрантов, пойманных на южной границе по подозрению в связях с террористами, резко возросло в последние годы, подскочив с 11 в 2017–2020 годах до 362 в период с 2021 по апрель 2024 года.

В связи с тем, что миграция продолжается на беспрецедентном уровне, пограничники сообщили The Post, что они знают, что другие люди ускользнули от внимания, потому что у них не было достаточно времени для эффективного досмотра людей.

В минувшие выходные агенты пограничного патруля зафиксировали около 10 000 незаконных пересечений южной границы, согласно данным агентства, с которыми ознакомилась The Post.

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