За рубежом действует 59 центров монгольского языка и культуры для детей. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии окажет поддержку образовательным учреждениям за рубежом для продвижения монгольского языка и культуры

Всего в 16 странах мира, включая Германию, США, Канаду, Швейцарию и Республику Корея, действуют 59 центров монгольского языка и культуры, созданных по общественным инициативам. Эти центры — от школ и детских садов до культурных центров и летних лагерей — обучают истории, музыке, танцам и шахматам не менее шести тысяч детей.

Для содействия деятельности образовательных учреждений по распространению и продвижению монгольского языка и культуры за рубежом Правительство Монголии утвердило Положение о государственной поддержке образовательных учреждений и учреждений непрерывного обучения, работающих за рубежом. Финансирование поддержки будет обеспечено в рамках бюджетных ассигнований на 2024 год, а необходимое финансирование будет отражено в годовом государственном бюджете.

Общий закон об образовании Монголии гласит: «В зарубежных странах можно создан центр непрерывного обучения с целью изучения, наследования и распространения монгольского языка, грамотности, обычаев, исторических и культурных традиций, организации курсов переподготовки и поддержки развитие монгольского народа. Правительство может оказывать поддержку образовательным учреждениям и учреждениям непрерывного образования, которые реализуют проекты и программы по обучению детей монгольского гражданства, проживающих за рубежом, базовым навыкам монгольского языка, истории, обычаев и культуры, а также условиям, критериям и объему поддержки. регулируется постановлением, утверждаемым Правительством».

Исполнение Постановления позволит монгольским детям, живущим за границей, изучать, наследовать и распространять монгольский язык, обычаи, а также исторические и культурные традиции. Кроме того, это станет важным шагом на пути содействия развитию монгольского народа за рубежом, обеспечения реализации законодательства об образовании и поддержки целей и задач, изложенных в долгосрочной и среднесрочной политике развития Монголии.

Согласно этой политике, монгольские дети, живущие в зарубежных странах, имеют право изучать и распространять монгольский язык, обычаи, исторические и культурные традиции, поддерживать развитие монгольского народа, обеспечивать выполнение законов Монголии об образовании.

источник: middleasiannews.com

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