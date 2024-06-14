Молебны на монгольском языке начали читать в Иволгинском дацане Бурятии

CentralAsia (MNG) - В дацане уже ведутся уроки монгольского языка в двух группах Буддийского университета и хувараки усердно учатся.

Хурал прошел под руководством Дид Хамба ламы Очирова и Ширээтэ ламы Цырендылыкова.

Участие в этой службе также приняли хувараки из Бурятии, Калмыкии и Тывы, с тех территорий, где сейчас активно изучают монгольский язык.

В Иволгинском дацане сообщают, что отныне служба на монгольском языке будет проходить регулярно в субботу и в воскресение, с 13 часов, что не помешает хувракам изучать философию. Непосредственно чтением руководят преподаватели монгольского языка Максаржав лама из Монголии и Баир лама из Кижинги.

— Слышно, как наши хувараки четко выговаривают слова на монгольском языке, даже не зная бурятский язык. Непосредственно чтением руководят Максаржав лама из Монголии и Баир лама из Кижинги, которые преподают монгольский язык. Слышно, как наши хувараки четко выговаривают слова на монгольском языке, даже не зная бурятский язык, — рассказал Хамбо лама Дамба Аюшеев.

источник: middleasiannews.com

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