Chunan Ilbo: КНДР и Япония поддерживали тайные контакты в Монголии

CentralAsia (MNG) - Газета Chunan Ilbo процитировала источник, который сообщил, что такие связи направлены на поиск путей достижения «экономического и дипломатического прорыва».

Представители КНДР и Японии продолжили тайные контакты в Монголии, несмотря на то что в конце марта сестра лидера народной республики Ким Ё Чжон заявила об отказе от любых переговоров с Токио. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Chunan Ilbo.

«Известно, что стороны встречались в середине прошлого месяца в окрестностях Улан-Батора. С северокорейской стороны участвовали трое, в том числе чиновники из разведывательного управления и добытчики валюты, в японскую делегацию входил политик из влиятельной семьи», — рассказал источник. Как пишет газета, цель таких контактов — поиск путей «экономического и дипломатического прорыва».

Еще один собеседник издания сказал, что очередная встреча была запланирована в Монголии на прошлой неделе, но ему неизвестно, состоялась ли она.

Участие представителя разведки может говорить о том, что контактами интересуется лично Ким Чен Ын, предполагает Chunan Ilbo. В то же время это можно трактовать как демонстрацию желания не включать проблему похищенных японских граждан в повестку возможных переговоров. Японский политик, считает издание, может иметь прямой канал связи с премьером страны Фумио Кисидой.

26 марта Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон, в котором она подчеркнула, что северокорейская сторона отказывается от любых переговоров с Японией. Как указывает Chunan Ilbo, тогда Пхеньян фактически требовал в качестве условий для саммита, чтобы денуклеаризация и проблема похищенных японских граждан не обсуждались. Японская сторона сначала подтвердила приоритетность для нее проблемы похищенных, но затем быстро поменяла позицию, приводит предположения газета

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения