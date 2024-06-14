Основная повестка «Улан-Баторского диалога», — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - «Улан-Баторский диалог» Монголии сосредоточен на региональном сотрудничестве в области энергетического перехода и важнейших полезных ископаемых

Монголия надеется продвигать сотрудничество, даже между соперничающими странами, по региональным и глобальным приоритетным вопросам.

С 6 по 7 июня в Монголии состоялся девятый «Улан-Баторский диалог» по безопасности в Северо-Восточной Азии. Каждый год «Улан-Баторский диалог», международная конференция, совместно организуемая Министерством иностранных дел и Институтом стратегических исследований при Совете национальной безопасности Монголии, направлена ​​на то, чтобы пролить свет на о возникающих проблемах и возможностях регионального сотрудничества в различных секторах. Учитывая текущую геополитическую ситуацию в Северо-Восточной Азии и ускоряющиеся тенденции в борьбе с изменением климата, энергетический переход, важнейшие полезные ископаемые и экологические темы стали основными темами конференции этого года.

«Улан-Баторский диалог» 2024 года был организован по пяти темам: 1) Вызовы и возможности безопасности в регионе, 2) Многостороннее сотрудничество в Северо-Восточной Азии, 3) Изменение климата и проблемы безопасности в Северо-Восточной Азии, 4) Безопасный и доступный энергетический переход в Северо-Восточной Азии, и 5) Развитие устойчивых и устойчивых цепочек создания стоимости для критически важных полезных ископаемых энергетического перехода. Эти темы не только затрагивают нынешний этап двустороннего и многостороннего партнерства, но и открывают дополнительные возможности сотрудничества, особенно в области энергетического перехода, изменения климата и критического минерального сектора.

Все эти сектора имеют решающее значение для собственной стратегии Монголии по поддержке экономической деятельности наряду с доступной диверсификацией энергетики.

В конференции этого года приняли участие 200 участников, в том числе аналитики из различных международных аналитических центров, ученые и представители правительств.

Одним из примечательных элементов «Улан-Баторского диалога» в этом году стало растущее участие европейских партнеров Монголии. Все три страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – приняли участие, а Великобритания, Франция и Бельгия прислали делегации. Кроме того, участие Финляндии, Швейцарии и Швеции подчеркнуло региональную напряженность, связанную с российско-украинской войной и растущими проблемами безопасности на Корейском полуострове.

Дэн Чагг, директор по Северо-Восточной Азии и Китаю Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, выступая на площади Сухбаатара в Улан-Баторе, подчеркнул продолжающееся участие Соединенного Королевства в «Улан-Баторском диалоге» с 2013 года. В этом году он заявил: «Великобритания заинтересована в продвижении конкретных вопросов безопасности, изменения климата и энергетического перехода». Посол Великобритании в Монголии Фиона Блит сделала аналогичные замечания в недавнем интервью The Diplomat. Она заявила: «Монголия должна и может воспользоваться глобальной тенденцией в области чистой энергетики и диверсификации источников энергии. Сейчас настало время перехода, пока так много интереса, способностей и знаний».

Кроме того, на конференции присутствовали участники из России, Китая, Южной Кореи, Японии, Казахстана и других стран. Для будущего «Улан-Баторского диалога», крайне важно активное участие региональных игроков. В этом году Северная Корея не прислала своих представителей.

Благодаря разнообразным участникам и наблюдателям «Улан-Баторский диалог» стал важным местом проведения. Он служит мирным механизмом, объединяющим не только партнеров Монголии, но и государства, имеющие разные интересы или конфликтующие друг с другом. По сути, «Улан-Баторский диалог» надеется сохранить открытыми линии связи между региональными игроками, чтобы избежать недопонимания и недопонимания, которые могут привести к конфликту.

Доктор Мэндээ Жаргалсайхан, директор Института стратегических исследований, заявил монгольскому информационному агентству «Монцамэ»: «Тот факт, что мы проводим эту конференцию, сам по себе является ощутимым результатом». Он добавил: «Эта конференция не направлена ​​на урегулирование споров или конфликтов между странами региона. Вместо этого страны, находящиеся в конфликте, должны использовать эту возможность для улучшения взаимопонимания и укрепления взаимного доверия».

Посредством укрепления доверия можно решить региональные проблемы. Страны также могут расширять двустороннее и многостороннее сотрудничество и решать назревающие проблемы в таких важнейших секторах, как энергетика, экономика и окружающая среда.

В Северо-Восточной Азии переход к чистой энергетике открывает огромные возможности, но также потребует устойчивого механизма, который не заменит полностью старую систему, но будет управлять обеими, при медленном переходе.

Это также имеет решающее значение для подхода Монголии к диверсификации своих источников энергии и обеспечению более чистой окружающей среды.

«Улан-Баторский диалог» также создал возможности для сторонних переговоров и двусторонних соглашений. Министр иностранных дел Монголии г-жа Батцэцэг Батмөнх приняла в рамках «Улан-Баторского диалога» генерального секретаря Министерства европейских и иностранных дел Франции Анн-Мари Дескот и провела двустороннюю встречу. Стороны обсудили реализацию планов сотрудничества на 2023-2028 годы. Франция — один из третьих соседей Монголии, проявивший интерес к разработке своих урановых месторождений.

На многостороннем фронте «Улан-Баторский диалог» стал международной конференцией, поддерживающей мирный и открытый диалог по чрезвычайно сложным темам, таким как денуклеаризация Северной Кореи и общие проблемы безопасности на Корейском полуострове, в котором также участвуют Соединенные Штаты. Монголия считает, что эти проблемы безопасности не могут быть решены без доверия, открытого диалога и постоянных усилий всех сторон.

Глин Форд, бывший член Европейского парламента, а также основатель и директор Track2Asia, которая организует неформальные диалоги между Европой и Восточной Азией, подчеркнул важность «Улан-Баторского диалога», учитывая нынешнее возрождение политики блоков: «некоторые сказали бы, что новая холодная война».

«Одна из причин, по которой я здесь, одна из причин, по которой я ценю работу «Улан-Баторского диалога», заключается в том, что он пытается объединить людей, а не разъединить их», — заявил Форд монгольским СМИ. «Я определенно думаю, что с точки зрения Корейского полуострова такая «нейтральная» страна, как Монголия, вероятно, сделает больше, чтобы помочь нам преодолеть разрыв и заставить людей говорить, чем если бы вы хотели заявлений из Вашингтона и Пхеньяна».

«Улан-Баторский диалог» 2025 года станет 10-м ежегодным собранием. Впервые он был запущен в 2014 году, но во время пандемии пропустил два года (2020 и 2021).

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциск

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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