В Монголии у трети кандидатов в ВГХ активы составили около $295 тыс.

CentralAsia (MNG) - Среди 415 миллиардеров только 44 действующих депутата Великого Государственного Хурала (ВГХ), сообщило национальное агентство по борьбе с коррупцией (Авилгатай тэмцэх газар).

По меньшей мере 30% кандидатов на выборах в Великий Государственный Хурал (парламент) Монголии имеют активы стоимостью более 1 млрд тугриков (около $295 тыс.). Об этом сообщило национальное агентство по борьбе с коррупцией, которое начало публиковать декларации об имуществе и доходах кандидатов.

«На этих парламентских выборах активы в более чем 1 млрд тугриков имеют 415 человек, или 30% от 1 336 кандидатов. Декларации об их имуществе и доходах по закону должны быть в открытом доступе для общественности», — напомнили в антикоррупционном ведомстве.

По его информации, среди 415 миллиардеров только 44 действующих депутата Великого Государственного Хурала, в том числе спикер парламента Занданшатар Гомбожав и лидеры фракций двух основных партий: правящей Монгольской народной партий и оппозиционной Демократической партии.

Всего среди общего числа кандидатов от Монгольской народной партии 95 миллиардеров, от Демократической партии 94.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения