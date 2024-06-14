Посол Монголии в Бутане встретился со спикером Национальной ассамблеи страны

CentralAsia (MNG) - 11 июня 2024 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Королевстве Бутан Ганболд Дамбажав нанес визит вежливости спикеру Национального собрания Бутана Вангчуку Намгьелу.

После теплого приема посла Ганболда и монгольской делегации спикер Национального собрания Вангчук Намгьел выразил благодарность Монголии за предоставление стипендий бутанским студентам для изучения традиционной медицины и поддержку животноводства Бутана.

Посол Монголии Ганболд Дамбажав подчеркнул сходство в истории, традициях, культуре, религии и образе жизни между Монголией и Бутаном. Он выразил стремление к дальнейшему укреплению отношений между двумя странами и подчеркнул потенциал взаимного обучения и сотрудничества.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления дипломатических отношений и определения путей расширения сотрудничества в различных областях, включая обмен идеями и опытом между парламентами двух стран. Обе стороны подтвердили свою приверженность установлению прочного партнерства, которое принесет взаимную выгоду двум странам.

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