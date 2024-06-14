Монгольская художница откроет свою персональную выставку в Иокогаме Японии

CentralAsia (MNG) - Член Союза художников Монголии, главный художник Художественной галереи Монголии Оюун-Эрдэнэ Цэдэнпил откроет в Японии свою персональную выставку под названием «Монгольское искусство».

художница Оюун-Эрдэнэ Цэдэнпил

Выставка посвящена 5-летию Художественной галереи Монголии и 50-летию Договора о сотрудничестве в области культуры между Монголией и Японией.

На выставке будет представлено около 20 работ художницы и ее масштабная работа «Их хурээ», скопированная и раскрашенная за последние пять лет.

Художница Оюун-Эрдэнэ Цэдэнпил окончила отделение монгольской живописи Высшей школы изобразительных искусств в мастерской преподавателя Ганзама Ганзам Сумбэра в 2008 году.

Ее картина была признана лучшей дипломной работой. В период своего творчества Оюун-Эрдэнэ Цэдэнпил работала главным художником в Обществе коллекционеров изобразительного искусства и начала заниматься историческими исследованиями художественных произведений монгольских храмов. В 2017 году она получила Почетную награду Союза художников Монголии за свои монгольские картины на тему «Эрдэнэ зуу», созданные за четыре года творчества.

Используя метод монгольской живописи, она стремится создать масштабную серию исторических и культурных памятников из более 700 дацанов, существовавших в Монголии в конце 19 века, а также крупных центров буддийской религии, таких как монастыри Гандантэгчилэн, Дашчойлин, Дамбадарджаалин, Манзушир и Амарбаясгалант.

При создании серии работ художница изучила первоисточники, касающиеся организации храма, обычаев и распорядка монахов во время религиозных праздников, а также жизни простых людей, живущих вокруг монастыря. Объединив замечательное материальное и нематериальное наследие истории и культуры в единый комплекс, работа художницы станет произведением искусства, в полной мере отражающим часть монгольской истории.

Открытие выставки «Монгольское искусство» в Японии состоится 25 июня в Художественной галерее Азамино в Иокогаме при поддержке Японского художественного общества и Посольства Монголии в Японии. Главным организатором выставки является Художественная галерея Монголии.

Выставка будет доступна для посетителей до 1 июля 2024 года.

источник: Монцамэ

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