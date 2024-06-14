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Москву накрыл ливень, в городе объявили «оранжевый» уровень опасности

CentralAsia (CA) -  Днем 13 июня Москву накрыл сильный ливень. В городе объявили «оранжевый» уровень опасности, сообщают СМИ.

На севере Москвы затопило дороги, десятки машин и автобусов ушли под воду. Вода проникла в подземные паркинги и торговые центры. В районе Фили-Давыдково из берегов вышел Мазиловский пруд. Полиция перекрыла движение по Клязьминской улице, в районе возникли пробки. Также временно не ходили поезда на Филевской линии метро между «Багратионовской» и «Кунцевской».

По прогнозам синоптиков, сильные осадки сохранятся в столице до утра пятницы.

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